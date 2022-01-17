Источник: «Заря» перевела Громова в дубль

Нападающий «Зари» Артем Громов близок к уходу из команды.

32-летний футболист не хочет продлевать контракт с «черно-белыми», который истекает в конце нынешнего сезона, сообщает сайт болельщиков луганского клуба. У Громова есть предложения из УПЛ, а также от неизвестного клуба из Восточной Европы.

Из-за нежелания нападающего пролонгировать соглашение «Заря» перевела его в дубль. Громов не полетел с командой на сбор в Турции, где луганчане уже успели провести первую тренировку. В начале сезона подобная ситуация возникла с одним из лидеров «Зари» Владиславом Кочергиным. Клуб тоже отправил его в дубль из-за отказа в продлении контракта.

Громов играет за «Зарю» с августа 2017 года. В нынешнем сезоне во всех турнирах он сыграл 21 матч, в которых забил два гола и сделал три ассиста.

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