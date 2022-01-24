Источник: «Заря» может усилиться игроком сборной Греции

Греческий атакующий полузащитник «Фенербахче» Димитриос Пелкас может перейти в луганскую «Зарю».
«Заря» в ближайшее время начнет переговоры с Фенербахче насчет подписания игрока сборной Греции, сообщает aspor.
Пока неизвестно, на каких условиях грек может присоединиться к луганчанам – перейдет на правах аренды или стороны договорятся о полноценном трансфере.
Димитриос на данный момент сыграл 24 матча в составе сборной Греции, в которых отличился 1 забитым мячом.
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