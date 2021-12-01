Источник: «Заря» может отпустить Гладкого бесплатно

В контракте Александра Гладкого с «Зарей» есть опция, по которой клуб отпустит его бесплатно, если игрок получит интересное ему предложение, сообщает ТаТоТаке.



Контракт бывшего нападающего сборной Украины с «Зарей» заканчивается летом 2022 года.



К слову, ранее meta-ratings.com.ua сообщал, что Гладкий может перейти в «Шахтер».

В нынешнем сезоне 34-летний Гладкий забил шесть мячей и отдал шесть результативных передач в 17 матчах во всех турнирах.

«Заря» занимает четвертое место в Премьер-лиге Украины после 16 туров. В воскресенье, 5 декабря, команда Виктора Скрипника сыграет с «Ингульцом».

Также известный украинский футболист и тренер Леонид Буряк высказался о том, что Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча».



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