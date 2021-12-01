Фрибет 3000 UAH
Манчестер Юнайтед — Арсенал Кубок мира в Эстерсунде. Мужчины Кубок мира в Эстерсунде. Женщины
  1. Главная
  2. Новости спорта
  3. Футбол

Источник: «Заря» может отпустить Гладкого бесплатно

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
01.12.2021
15:41
Новость
Футбол

В контракте Александра Гладкого с «Зарей» есть опция, по которой клуб отпустит его бесплатно, если игрок получит интересное ему предложение, сообщает ТаТоТаке.

Контракт бывшего нападающего сборной Украины с «Зарей» заканчивается летом 2022 года.

К слову, ранее meta-ratings.com.ua сообщал, что Гладкий может перейти в «Шахтер».

В нынешнем сезоне 34-летний Гладкий забил шесть мячей и отдал шесть результативных передач в 17 матчах во всех турнирах.

«Заря» занимает четвертое место в Премьер-лиге Украины после 16 туров. В воскресенье, 5 декабря, команда Виктора Скрипника сыграет с «Ингульцом».

Также известный украинский футболист и тренер Леонид Буряк высказался о том, что Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.

79
3000 UAH Получи бонус
Начать играть
Теги:
Рейтинг:
0
Комментарии
Нет комментариев. Будьте первым!

Недавние статьи