Источник: вторая часть УПЛ может стартовать в сроки

Верховная Рада Украины ратифицировала указ президента Владимира Зеленского о введении чрезвычайного положения (ЧП) на всей территории Украины.



УАФ и УПЛ хотят воспользоваться одним из пунктов указа, согласно которому запрет на проведение массовых мероприятий вводится по необходимости, сообщает журналист Игорь Бурбас.

Таким образом, соревнования планируют возобновить, но без болельщиков.

Отметим, что 24 февраля в 13.00 начнется Исполком УАФ, на котором примут решение по проведению футбольных соревнований в Украине.

Ранее стало известно, что вторая часть сезона УПЛ может стартовать по плану.



Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.



Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.