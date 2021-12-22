Источник: владелец «Десны» может прекратить финансирование команды и приобрести российский клуб

Известный журналист и ведущий программы «ТаТоТаке» Михаил Спиваковский рассказал о ситуации в «Десне» и уходе нескольких игроков черниговской команды.

«Ходят слухи, что владелец «Десны» собирается заканчивать инвестировать клуб и может приобрести российский клуб. Была информация, что это «Химки», но, думаю, об этом мы узнаем после нового года.

У «Десны» по-прежнему долги перед футболистами» и это усугубляет кадровую ситуацию. Как известно, Андрей Тотовицкий будет выступать в «Колосе», контракт рассчитан на три года. Его хотели практически все клубы УПЛ. По моей информации, «Днепр-1» и «Ворскла» предлагали ему зарплату 15-20 тысяч долларов в месяц, то «Колос» эту цифру перебил. Безусловно, Тотовицкий – рекордсмен по зарплате в истории «Колоса».

Также покинут «Десну» Будковский, Юрченко, который неделю назад разорвал контракт с клубом, закончилась аренда Болбата.

Очень интересная ситуация с Владом Калитвинцевым, у которого еще действует контракт с «Десной», но идут переговоры, что либо клуб выплачивает все задолженности, либо соглашение досрочно разрывается и он уходит в «Александрию».

С такими проблемами – это претендент на вылет или вообще прекращение существования, если владелец не заинтересован в развитии клуба», — сказал Спиваковский.

На зимний перерыв «Десна» ушла на седьмом месте в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 25 очков.

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