Источник: «Вест Хэм» снова может начать работать по трансферу Матвиенко

«Вест Хэм» может возобновить интерес к защитнику «Шахтера» Николаю Матвиенко.



«Молотобойцы» ищут нового защитника и интересуются центральным дефендером «Манчестер Сити» Натаном Аке, которого не хотят отпускать действующие лидеры АПЛ.

В случае, если «Вест Хэму» не удастся договориться о переходе Аке, в Лондоне могут повторно рассмотреть вариант с подписанием защитника сборной Украины.

В нынешнем сезоне Матвиенко сыграл в 23 матчах «Шахтера», забил один гол и отдал одну результативную передачу во всех турнирах.

«Вест Хэм» занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги Англии и завтра сыграет против «Саутгемптона» (начало — в 17:00 по Киеву).

Также стало известно, где «Ингулец» примет «Динамо» в матче 19 тура УПЛ.



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