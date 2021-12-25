Источник: «Вест Хэм» рассматривает варианты по продаже Ярмоленко

Форвард лондонского «Вест Хэма» и сборной Украины Андрей Ярмоленко может покинуть свой нынешний клуб уже этой зимой.



По информации Evening Standart, руководство «молотобойцев» рассматривает возможность продажи вингера в зимнее трансферное окно.

В клубе понимают, что не смогут компенсировать затраченные на него средства, однако благодаря возможному трансферу смогут разгрузить зарплатную ведомость.

Кроме того, один из руководителей «Вест Хэма» считает, что избавляться от Ярмоленко сейчас глупо, так как нападающий нормально выступает в Лиге Европы за клуб.

В текущем сезоне Ярмоленко принял участие в 17-ти поединках «Вест Хэма» во всех турнирах, отличившись одним забитым мячом, а также отдав три результативные передачи.

Также стало известно, где «Ингулец» примет «Динамо» в матче 19 тура УПЛ.



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Источник: в «Вест Хэме» есть люди, которые выступают против продажи Ярмоленко

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