Источник: в «Вест Хэме» есть люди, которые выступают против продажи Ярмоленко

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко может остаться в «Вест Хэма» до конца контракта, который действует до лета 2022 года.

Давно ходит информация, что клуб из Западного Лондона хотел бы продать украинского футболиста, так как его эффективность не соответствует зарплате в размере шести миллионов фунтов в год. В последние два сезона из-за травм и высокой конкуренции Ярмоленко почти не получает игрового времени в английской Премьер-лиге.

Но в руководстве «Вест Хэма» есть люди, которые хотят сохранить 32-летнего футболиста в клубе до конца контракта, сообщает ресурс Evening Standard. Они рассчитывают, что Ярмоленко может помочь «молотобойцам» в Лиге Европы, в которой они пробились в 1/8 финала. В этом турнире украинец является основным игроком. В пяти матчах он забил один гол и заработал один пенальти.

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