Источник: в чемпионате Украины могут ввести лимит на арендованных

УАФ хочет заставить УПЛ внести в регламент лимит на число арендованных футболистов, сообщает «ТаТоТаке».



Это планируют сделать с сезона 2022/2023.

Пока нет информации, какой будет лимит.

Сейчас в заявке «Черноморца» 17 арендованных футболистов, в заявке «Мариуполя» – 15 арендованных игроков.

Также главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал дебют Андрея Шевченко на посту наставника «Дженоа».



Также главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко прокомментировал поражение «Роме» (0:2).

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