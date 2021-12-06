Источник: в раздевалке «Миная» полный бардак и хаос, тренер не контролирует абсолютно ничего

Ведущий программы «ТаТоТаке» Андрей Сенькив поедился информацией о ситуации в «Минае». Журналист отметил, что в закарпатской команде происходит полный бардак.

«В раздевалке «Миная» полный бардак и хаос. В этой команде прямо сейчас происходит дикий трэш. Тренер не контролирует абсолютно ничего, с дисциплиной проблемы не только у Селезнева.

Я бы посоветовал руководству «Миная» не работать с Селезневым. С ним больше проблем, чем «выхлопа». Он забил один мяч, говорить исключительно о рекорде, хамит тренеру, нарушает дисциплину и есть много причин, по которой он портит атмосферу в этой команде», — сказал Сенькив.

В текущем сезоне УПЛ «Минай» занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав 10 очков.

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