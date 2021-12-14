Источник: в Миколенко заинтересован клуб АПЛ

Защитник «Динамо» Виталий Миколенко перейдет в английский «Эвертон», утверждает Динамо Киев Inside.

Ранее была информация, что стороны практически согласовали все условия перехода и в ближайшие дни о трансфере будет объявлено официально.

В текущем сезоне 22-летний Миколенко провел за «Динамо» 21 матч во всех турнирах и сделал три результативные передачи.

«Эвертон» занимает 14-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 18 очков после 16 матчей.

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