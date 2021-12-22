Источник: УПЛ может уйти с каналов «Футбол»

Журналист и ведущий «ТаТоТаке» Сергей Болотников рассказал о ситуации с единым телепулом в украинской Премьер-лиге. Возможно, с нового сезона появится новый транслятор УПЛ.

«Контракт телеканалов «Футбол» заканчивается в конце этого сезона. Андрей Павелко сильно включился с идеей, чтобы при нем был создан единый телепул. Что для этого делается? Первое — внесено в регламент по аттестации требование, что клубы соглашаются передать медийные права Лиге. Получил клуб аттестат и автоматически подписаны права на телепул.

Второе — Павелко подключает к этой истории какую-то компанию, которая сертифицированная УЕФА.

Кто будет участвовать в тендере? По моей информации, «плюсы» («1+1» и «2+2») дали заднюю. По крайней мере, сейчас, ведь Коломойский такой человек, что может через пять минут передумать. Сейчас «плюсы» не собираются вести борьбу за телепул. В тендере будут участвовать каналы «Футбол» и MEGOGO. Более того, в кулуарах говорят, что MEGOGO — безоговорочный фаворит. Скорее всего, случится историческое событие — УПЛ может уйти с каналов «Футбол».

Но не все так просто. «Футболы» будут бороться до последнего, ведь это их последний шанс. Если они потеряют УПЛ, то что им останется? Они могут загнуть цену выше рыночной, чтобы получить тендер. Соответственно MEGOGO нужно будет перебить эту нерыночную цену. Сделать это будет очень тяжело, потому что на MEGOGO, все-таки, считают деньги.

MEGOGO нужно предложить хотя бы такую сумму, которую сейчас платят ТК «Футбол» — пять-шесть миллионов долларов плюс два-три миллиона на продакшн. Чтобы вернуть эту сумму от подписчиков нужно, чтобы на MEGOGO подписалось 500 тысяч человек и каждый заплатил 430 гривен. Мы понимаем, что такую сумму на рынке MEGOGO на данный момент не соберет.

Говорят, что MEGOGO может поделиться пакетами с кем-то, например, с тем же ТК «Футбол» или другими желающими. То есть УПЛ будет транслироваться на нескольких платформах, но владельцем основного пакета будет MEGOGO», — сказал Болотников.

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