Источник: украинский игрок подпишет фантастический контракт с латвийским клубом

Украинский полузащитник Владлен Юрченко должен подписать контракт с «Ригой», сообщает ведущий «ТаТоТаке» Михаил Спиваковский.



Отмечается, что Юрченко предложили зарплату, которую в Украине могут позволить себе платить лишь «Динамо» и «Шахтер». Исключая футболистов «горняков» и киевлян, Владлен был бы самым высокооплачиваемым футболистом УПЛ.

Он будет зарабатывать больше Андрея Тотовицкого в «Колосе», который получает 300 тысяч долларов в год, но не более 40 000 долларов в месяц.

«Рига» заняла 4-е место в чемпионате Латвии 2021 года.

Также «Эвертон» Миколенко определился с новым тренером.

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