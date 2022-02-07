Источник: украинец Филиппов перешел в «Ригу»

Украинский форвард Александр Филиппов решил сменить клуб.

29-летний футболист ушел из «Сент-Трюйдена» в латвийскую «Ригу», сообщает ресурс HBVL. Филиппов уже попрощался с партнерами по бельгийскому клубу.

Украинец, перешедший в «Сент-Трюйден» из черниговской «Десны» в сентябре 2020 года, не провел в нынешнем сезоне ни одного матча. Его арендное соглашение рассчитано на один гол. В Украине Филиппов защищал цвета киевского «Арсенала», «Ильичевца», «Макеевугля», «Никополя», краматорского «Авангарда» и «Десны». В рамках УПЛ он забил 22 гола в 66-ти матчах.

Ранее в «Ригу» перешел украинский полузащитник Владлен Юрченко. Также цвета клуба из столицы Латвии защищает бывший хавбек «Днепра-1» Юрий Вакулко.

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