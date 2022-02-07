Источник: у Супряги в «Сампдории» может появиться новый конкурент

«Сампдория снова выйдет на трансферный рынок.
Генуэзский клуб нуждается в усилении атакующей линии из-за травмы Маноло Габбьядини. Степень серьезности его повреждения еще неизвестна, но велика вероятность того, что он выбыл из строя надолго.
«Сампдория» попытается подписать Себастьяна Джовинко, известного по выступлениям за сборную Италии и «Ювентус», сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио. 35-летний форвард ныне пребывает в статусе свободного агента.
Напомним, что 6 февраля Владислав Супряга дебютировал в Серии А за «Сампдорию» в игре с «Сассуоло» (4:0). Он на 36-й минуте вышел вместо получившего травму Габбьядини, однако уже на 59-й минуте его заменили на защитника Андреа Конти.
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