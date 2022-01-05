Источник: у Шевченко есть шансы руководить «Дженоа» в матче с «Сассуоло»

6 января «Дженоа» сыграет первый в новом году поединок Серии А против «Сассуоло».

Андрей Шевченко ждет результаты теста на коронавирус. Если окажется, что бывший наставник сборной Украины вылечился от ковида, то он тут же чартерным рейсом отправится на упомянутый матч с «Сассуоло», сообщает источник Il Secolo XIX. Если же Шевченко все еще болен коронавирусом, то руководить «Дженоа» будет его помощник Мауро Тассотти.

Напомним, что заражение ковидом у украинского тренера выявили в конце декабря.

Ранее появилась информация, что в приглашении Андрея Шевченко заинтересованы в польском футбольном союзе. Сборной Польши в конце марта предстоит стык за право сыграть на чемпионате мира 2022 года.

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