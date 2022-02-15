Источник: у руководства «Шахтера» есть вопросы к поведению Де Дзерби

Журналист Игорь Цыганик высказался о работе Роберто Де Дзерби в «Шахтере». Цыганик заявил, что руководство «горняков» недовольно поведением итальянца на матчах команды.
«После Луческу никто в Шахтере не занимался выстраиванием команды. Можно по-разному относиться к Де Дзерби. То, что он заробитчанин — я убежден в этом.
Я знаю, что у руководства клуба есть вопросы к его поведению. Ситуация способствует тому, чтобы при Де Дзерби Шахтер задействовал больше украинцев», — сказал журналист в эфире программы «Цыганик Live».
На зимний перерыв «Шахтер» ушел на первом месте в турнирной таблице УПЛ, набрав 47 очков в 18 матчах.
Ранее мы сообщали, что возобновление чемпионата УПЛ под вопросом, международные матчи могут пройти во Львове.
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