Источник: у Коноплянки появился вариант в чемпионате Польши

Полузащитник Евгений Коноплянка, в услугах которого больше не нуждается донецкий «Шахтер», продолжает поиски нового клуба.

Агенты 32-летнего футболиста вышли на финальную стадию переговоров с польской «Краковией», сообщает ресурс Buckarobanza. При этом все вопросы с трансфером должны быть решены не позднее 12 февраля. «Шахтер» готов отпустить Коноплянку бесплатно. Летом его контракт с «горняками» истекает.

Ранее у Евгения Коноплянки в последний момент сорвался вариант с переходом в австрийский ЛАСК.

Коноплянка перешел в донецкий «Шахтер» из «Шальке» в сентябре 2019 года, однако не оправдал ожиданий. Новый главный тренер «оранжево-черных» Роберто Де Дзерби перестал на него рассчитывать. Последний официальный матч за «Шахтер» Коноплянка провел еще 17 августа прошлого года.

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