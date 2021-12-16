Источник: у «Эвертона» появился серьезный конкурент на покупку Миколенко

Итальянская «Рома» сделала предложение по защитнику «Динамо» Виталию Миколенко. Об этом сообщает asromalive.it.



По информации источника, «Рома» сделала предложение «Динамо» по защитнику Виталию Миколенко, предложив за трансфер футболиста 20 миллионов евро. Эта сумма меньше той, которую готов заплатить за игрока «Эвертон». Английский клуб собирается подписать Миколенко за 23 миллиона евро.

Сообщается, что руководство «Динамо» примет финальное решение по переходу игрока в январе, когда обсудит все варианты с каждым из претендентов.

Также Яремчук вышел на замену и помог «Бенфике» выйти в следующий раунд Кубка лиги.



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