Источник: «Трабзонспор» продолжает попытки подписать Довбика

Нападающий «Днепра-1» Артем Довбик все еще находится в сфере интересов «Трабзонспора», сообщает Gunebakis.



Турецкий клуб хочет арендовать 24-летнего украинца с обязательством выкупа.

Сейчас «Трабзонспор» активизировался по подписанию Довбика из-за травмы форварда Джанини, который пропустит 1-2 месяца. Турки уже пытались оформить переход нападающего «Днепра-1» летом 2021-го. Это подтверждал почетный президент клуба Юрий Береза.

Также «Черноморец» усилился экс-защитником «Десны».



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