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Источник: «Трабзонспор» продолжает попытки подписать Довбика

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
12.01.2022
17:49
Новость
Футбол

Нападающий «Днепра-1» Артем Довбик все еще находится в сфере интересов «Трабзонспора», сообщает Gunebakis.

Турецкий клуб хочет арендовать 24-летнего украинца с обязательством выкупа.

Сейчас «Трабзонспор» активизировался по подписанию Довбика из-за травмы форварда Джанини, который пропустит 1-2 месяца. Турки уже пытались оформить переход нападающего «Днепра-1» летом 2021-го. Это подтверждал почетный президент клуба Юрий Береза.

Также «Черноморец» усилился экс-защитником «Десны».

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