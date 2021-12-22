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Источник: Тотовицкий будет получать в «Колосе» рекордную зарплату

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
22.12.2021
16:55
Новость
Футбол

Андрей Тотовицкий, покинув «Десну», уже вошел в историю «Колоса» по размеру своей заработной платы

Стали известны подробности громкого внутриукраинского перехода. Экс-полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Андрей Тотовицкий покинул черниговскую «Десну» и перебрался в «Колос» из Ковалевки.

Как сообщает ТаТоТаке, Тотовицкий станет рекордсменом по зарплате в истории «Колоса». По информации ведущего программы Андрея Сенькива, 28-летний футболист будет получать в Ковалевке 30 тысяч долларов в месяц.

Также Андрей Шевченко прокомментировал нулевую ничью в матче с «Аталантой».

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