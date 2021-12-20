Источник: Тайсон вернется в Украину

Полузащитник «Интернасьонала» Тайсон» вернется в Украину. 33-летний бразильский хавбек вновь станет игроком харьковского «Металлиста», сообщает телеграм-канал «Тайны футбола». Произойдёт это, скорее всего, летом, правда существует малая вероятность трансфера и в ближайшее окно.

Тайсон ушел из «Шахтера» в «Интернасьонал» в апреле этого года. Ранее 33-летний бразилец также выступал за харьковский «Металлист».

11 января 2013 года Тайсон перешел в «Шахтер» из «Металлиста». Трансфер бразильца обошелся донецкому клубу в 16 миллионов евро, что стало самым дорогим внутренним трансфером в истории украинского футбола.

В этом сезоне Тайсон в составе «Интернасьонала» провел 21 матч и забил 4 мяча.

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