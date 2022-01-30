Источник: Супряга прошел медосмотр в Киеве перед трансфером в клуб Серии А

Нападающий «Динамо» Владислав Супряга прошел в Киеве медосмотр перед переходом в «Сампдорию», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.



В эти минуты «Сампдория» и «Динамо» Киев обмениваются документами перед оформлением сделки.

Супряга переходит в генуэзский клуб в аренду на 18 месяцев с правом выкупа в размере 7,5 млн.

Супряга в этом сезоне провел 6 матчей за «Динамо» во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

Также «Динамо» турецкий сбор начнет матчем против «Лудогорца».



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