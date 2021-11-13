Источник: стало известно, сколько Мампасси будет зарабатывать в «Локомотиве»

13.11.2021
23:18
Новость
Футбол
Защитник Марк Мампасси, выступающий за «Мариуполь» на правах аренды из «Шахтера», вероятно, продолжит карьеру в «Локомотиве».
Зарплата 18-летнего игрока составит около 500 тысяч евро, сообщает журналист Сергей Егоров. Журналист Иван Карпов добавляет, что контракт будет рассчитан на 5 лет.
Утверждалось, что трансфер обойдется московскому клубу в 4 миллиона евро.
В текущем розыгрыше чемпионата Украины Мампасси провел 11 матчей, отдав один результативный пас.
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