Фрибет 3000 UAH
  1. Главная
  2. Новости спорта
  3. Футбол

Источник: стало известно, сколько Мампасси будет зарабатывать в «Локомотиве»

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
13.11.2021
23:18
Новость
Футбол

Защитник Марк Мампасси, выступающий за «Мариуполь» на правах аренды из «Шахтера», вероятно, продолжит карьеру в «Локомотиве».

Зарплата 18-летнего игрока составит около 500 тысяч евро, сообщает журналист Сергей Егоров. Журналист Иван Карпов добавляет, что контракт будет рассчитан на 5 лет.

Утверждалось, что трансфер обойдется московскому клубу в 4 миллиона евро.

В текущем розыгрыше чемпионата Украины Мампасси провел 11 матчей, отдав один результативный пас.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Алан Патрик развеял слухи об уходе из «Шахтера»
Алан Патрик развеял слухи об уходе из «Шахтера»
Марлос взял паузу в вопросе нового контракта с «Шахтером»
Марлос взял паузу в вопросе нового контракта с «Шахтером»
Перед матчем с «Шахтером» лазарет «Руха» опустел
Перед матчем с «Шахтером» лазарет «Руха» опустел

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.

79
3000 UAH Получи бонус
Начать играть
Теги:
Рейтинг:
0
Комментарии
Нет комментариев. Будьте первым!

Недавние статьи