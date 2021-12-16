Источник: стало известно, сколько «Динамо» запросит у «Эвертона» за Миколенко

Несколько месяцев «Эвертон» всерьез размышляет над тем, чтобы усилиться украинским защитником «Динамо» Виталием Миколенко, сообщает Liverpool Echo.



«Ириски» оценили 22-летнего футболиста как одного из ведущих молодых левых защитников в Европе.

Ожидается, что «Динамо» запросит за трансфер около 20 млн фунтов (23,5 млн евро), так как киевляне не собираются отдавать его в аренду.

Главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес думал, что клуб может только арендовать игроков в январе, но руководство сообщило ему, что в ведомости заработной платы достаточно места, чтобы потенциально подписать Миколенко.

Также трансфер делает возможным оплата за него в рассрочку – на протяжении всего контракта, который подпишет украинец.

Если «Эвертон» оформит переход Миколенко – это еще больше поставит под сомнение будущее в клубе левого защитника Люки Диня, у которого конфликт с Бенитесом.

Ранее главный тренер «Динамо» Мирча Луческу в комментарии румынским СМИ подтвердил, что неназванный игрок киевлян перейдет в «Эвертон».

Также Яремчук вышел на замену и помог «Бенфике» выйти в следующий раунд Кубка лиги.



Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.



Сабо: думаю, Миколенко ещё рановато ехать в чемпионат Англии

Источник: у «Эвертона» появился серьезный конкурент на покупку Миколенко

Луческу прокомментировал трансфер Миколенко в «Эвертон»

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.