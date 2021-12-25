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Источник: стало известно, кого «Динамо» может купить за деньги с продажи Миколенко

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
25.12.2021
15:04
Новость
Футбол

Киевское «Динамо» уже решило, куда можно потратить полученные за трансфер Виталия Миколенко в «Эвертон» деньги. Об этом сообщает журналист Пипе Сиерра.

По информации Сиерры, киевляне используют эти финансы, чтобы подписать вингера «Бока Хуниорс» и сборной Колумбии Себастьяна Вилью.

Отметим, что об интересе «Динамо» к 25-летнему футболисту сообщалось и ранее, но при этом в СМИ сообщали, что «Бока Хуниорс» хочет получить за своего игрока 15 млн евро.

Также стало известно, где «Ингулец» примет «Динамо» в матче 19 тура УПЛ.

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