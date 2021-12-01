Источник: стала известна сумма, за которую продадут «Черноморец»

Одесский «Черноморец» и одноименный одесский стадион получат новых владельцев. Скорее всего, ими станут одесские бизнесмены Борис Кауфман и Александр Грановский. Они уже близки к заключению сделки, но соглашение пока не подписано.

По данным «ТоТаТаке», «Черноморец» будет продан за 3,5-5 миллионов долларов. Есть договоренность с Кауфманом, но также в покупке клуба заинтересованы экс-президент «Олимпика» Владислав Гельзин и его американские партнеры, которые готовы могут предложить больше денег. Сейчас владелец «Черноморца» – Леонид Климов.

Ожидается, что договор о продаже «Черноморца» будет закрыт до конца этого года.

В текущем сезоне УПЛ одесская команда занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 11 очков.

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Источник: «Черноморец» и стадион в Одессе получат новых владельцев

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