Источник сообщил, где продолжит карьеру Коноплянка

Полузащитник «Шахтера» Евгений Коноплянка не входит в планы главного тренера донецкой команды Роберто Де Дзерби. Хавбек рассматривал несколько вариантов продолжения карьеры, но пока вопрос о переходе не решен.

Журналист Игорь Цыганик прокомментировал дальнейшие перспективы опытного хавбека.

«Я думаю, что никуда Коноплянка не перейдет. У Коноплянки полгода еще действует контракт, и ему придется работать тут с «Шахтером». Де Дзерби не имеет на него планов.

В Европу? Сегодня последний трансферный день. Ничего не должно произойти за последние несколько часов. Коноплянка будет отрабатывать свой контракт в «Шахтере» до конца», – сказал Цыганик в эфире программы «Цыганик LIVE».

Ранее была информация, что 32-летний Коноплянка может перейти в австрийский ЛАСК. Контракт игрока с донецким клубом действует до лета 2022 года.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Стало известно, где может продолжить карьеру Коноплянка

Коноплянка продолжает оставаться на радаре «Днепра-1»

Источник: Коноплянка выбрал себе новый клуб

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.