Источник сообщил, где продолжит карьеру Коноплянка

Полузащитник «Шахтера» Евгений Коноплянка не входит в планы главного тренера донецкой команды Роберто Де Дзерби. Хавбек рассматривал несколько вариантов продолжения карьеры, но пока вопрос о переходе не решен.
Журналист Игорь Цыганик прокомментировал дальнейшие перспективы опытного хавбека.
«Я думаю, что никуда Коноплянка не перейдет. У Коноплянки полгода еще действует контракт, и ему придется работать тут с «Шахтером». Де Дзерби не имеет на него планов.
В Европу? Сегодня последний трансферный день. Ничего не должно произойти за последние несколько часов. Коноплянка будет отрабатывать свой контракт в «Шахтере» до конца», – сказал Цыганик в эфире программы «Цыганик LIVE».
Ранее была информация, что 32-летний Коноплянка может перейти в австрийский ЛАСК. Контракт игрока с донецким клубом действует до лета 2022 года.
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