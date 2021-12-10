Источник: Соломон может продолжить карьеру в АПЛ

Атакующий полузащитник «Шахтера» Манор Соломон может сменить клубную прописку этой зимой, сообщает ресурс Sport5.



Вероятность ухода израильтянина высока. Несмотря на разговоры об обмене Соломона на Жереми Бога из «Сассуоло», возможный переход израильтянина в Серию А видится маловероятным.

Отмечается, что скаутов «Сассуоло» впечатлила игра Соломона в матче с «Интером» в Милане, но израильский футболист уведомил своих представителей, что предпочитает АПЛ чемпионату Италии.

Сейчас агенты вингера Шломи Бен Эзра и Гилад Кацав совместно с Пини Захави работают над поиском привлекательного предложения.

Transfermarkt оценивает Соломона в 20 млн евро. Его контракт с «Шахтером» действует до 31 декабря 2023 года.

Также Довбика хотят заполучить пять европейских клубов.

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