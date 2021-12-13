Источник: Скрипник может возглавить «Ференцварош»

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник может покинуть луганский клуб этой зимой.
По информации журналиста Эндрю Тодоса, украинский специалист входит в список основных претендентов на пост главного тренера венгерского «Ференцвароша».
Украинский специалист уже начал предварительные переговоры с венгерским клубом.
Отметим, что контракт Скрипника с «Зарей» действует до лета 2022 года. Он два раза выигрывал с командой бронзовые медали УПЛ. Сейчас луганчане – четвертые в чемпионате Украины. Они отстают от третьего «Днепра-1» на 4 балла.
Ранее стало известно, что Скрипником интересуются клубы из Венгрии и Германии.
Также стало известно, когда киевское «Динамо» выйдет из отпуска.
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