Источник: Си Цзиньпин попросил Путина не нападать на Украину во время Олимпиады

Глава Китая Си Цзиньпин не хочет, чтобы Олимпиаду в Пекине что-то затмило.
Именно поэтому он попросил президента России Владимира Путина не вторгаться в Украину во время проведения Игр, сообщает издание Bloomberg. Зимние Олимпийские Игры в Пекине пройдут с 4-го по 20 февраля. Напомним, что о возможном новом нападении России на Украину активно говорят в последние несколько месяцев.
Ранее об опасности войны и отношении к этому легионеров рассказал бразильский форвард «Ворсклы» Лукас Ранжел.
Также Роман Зозуля отреагировал на слова нападающего «Шахтера» Жуниора Мораеса о том, что тот бразилец.
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