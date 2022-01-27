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Источник: Шевченко ведет переговоры с «Дженоа» по поводу разрыва контракта

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
27.01.2022
09:55
Новость
Футбол

Украинский тренер Андрей Шевченко ведет переговоры с «Дженоа» о расторжении контракта, сообщает Sport.pl.

Сначала украинец предложил руководству итальянского клуба выплатить ему всю зарплату, но получил отказ.

Если Шевченко получит хотя бы половину суммы, которую может получить по контракту с «Дженоа», то он согласится на более низкую зарплату в сборной Польши.

Ранее была информация, что украинец будет получать в сборной Польши зарплату в размере 2,5 млн. евро в год. Часть средств будет выплачивать Польский футбольный союз, остальные – спонсоры.

Также сообщалось, что Шевченко и его штаб могут получить около 20 млн евро компенсации за досрочный разрыв контракта.

Добавим, что украинский специалист остался на контракте с генуэзским клубом, но отстранен от работы с командой.

Также защитник сборной Северной Македонии перешел в «Ворсклу».

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