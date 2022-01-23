Источник: Шевченко стал главным кандидатом на должность тренера сборной Польши

Имя нового главного тренера сборной Польши станет известно 31 января.

Эту дату назвал президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша. Главными кандидатами на должность считаются Андрей Шевченко и Адам Навалка, но у украинского специалиста больше шансов, сообщает ресурс Sportowe Fakty.

Ключевой проблемой переговоров является зарплата бывшего главного тренера сборной Украины. Шевченко, несмотря на увольнение, до сих пор находится на контракте с «Дженоа». В генуэзском клубе зарплата Андрея Николаевича составляла более двух миллионов евро в год. Это слишком большая сумма для Польского футбольного союза. Но организация надеется привлечь спонсоров, чтобы заключить контракт с Шевченко.

Напомним, что 24 марта сборная Польши в гостях проведет полуфинальный стыковой матч против сборной России в рамках плей-офф за путевку на чемпионат мира 2022 года.



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