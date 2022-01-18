Источник: Шевченко поступало предложение от турецкого гранда

Украинский тренер Андрей Шевченко получал предложение от турецкого «Галатасарая», сообщил журналист «Футбол 1/2/3» Игорь Бурбас.



Оно поступило в заключительные дни работы украинского специалиста в «Дженоа», из которого был отправлен в отставку 15 января. Шевченко ответил стамбульскому клубу отказом.

11 января «Галатасарай» объявил, что новым главным тренером стал Доменек Торрент. Сейчас команда занимает 13-е место в чемпионате Турции.

Также «Динамо» рассматривает кандидатуру Шевченко.



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