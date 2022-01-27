Источник: Шевченко не возглавит сборную Польши

27.01.2022
19:08
Новость
Футбол
Украинского специалиста Андрея Шевченко не назначат главным тренером сборной Польши. Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык.
45-летнему коучу не удалось разорвать контракт с «Дженоа».
Польский футбольный союз сосредоточится на польских кандидатах.
Отметим, что Шевченко остался на контракте с генуэзским клубом, но отстранен от работы с командой.
Также киевское «Динамо» сыграло вничью с «Буде-Глимтом».
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Источник: Шевченко ведет переговоры с «Дженоа» по поводу разрыва контракта
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