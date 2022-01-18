Источник: Шевченко не получил от «Дженоа» 20 млн евро

Украинский тренер Андрей Шевченко и его штаб не получили от «Дженоа» компенсацию в размере 20 млн евро, сообщает журналист каналов «Футбол 1/2/3» Игорь Бурбас.



Шевченко остался на контракте с генуэзским клубом, но отстранен от работы с командой. Он уже третий такой тренер, который имеет действующее соглашение с «Дженоа», после Давиде Баллардини и Роландо Марана.

Украинец будет получать зарплату, пока не расторгнет контракт, рассчитанный до лета 2024 года. Годовая зарплата Шевченко – 2,3 млн евро, всего штаба – 7 млн евро. Также он мог получить бонус 1 млн евро, если бы оставил клуб в Серии А.

«Дженоа» остается без главного тренера. Ранее клуб не смог договориться с Бруно Лаббадиа. Команда занимает предпоследнюю позицию в Серии А. Вчера, 17 января, генуэзская команда разгромно уступила «Фиорентине» (0:6) на выезде.

Также «Динамо» рассматривает кандидатуру Шевченко.



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Источник: «Динамо» рассматривает кандидатуру Шевченко

Видеообзор разгромного поражения «Дженоа» после отставки Шевченко

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