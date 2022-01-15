Источник: Шевченко может возглавить топовую европейскую сборную

Украинский тренер Андрей Шевченко может возглавить сборную Польши, сообщает журналист Николо Скира.



Польский футбольный союз уже вступил в переговоры с 45-летним украинцем. Сегодня, 15 января, Шевченко был отправлен в отставку с поста главного тренера «Дженоа».

Информация о возможном назначении Шевченко главным тренером сборной Польши уже появлялась две недели назад. Тогда представители ПФС отказались комментировать это, а глава союза Цезарий Кулеша сказал: «Шевченко – интересный тренер, но у него контракт с «Дженоа».

Ранее от предложения ПФС отказался Фабио Каннаваро.

Польша сейчас без главного тренера после ухода Пауло Соузы во «Фламенго» в конце декабря. 24 марта польская национальная команда сыграет против сборной России в стыковом матче отбора ЧМ-2022.

Также украинский защитник Виталий Миколенко высказался о своих задачах в «Эвертоне».



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