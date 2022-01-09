Фрибет 3000 UAH
Тоттенхэм — Челси Барселона — Реал
  1. Главная
  2. Новости спорта
  3. Футбол

Источник: «Шахтеру» интересен защитник «Олимпиакоса»

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
09.01.2022
15:33
Новость
Футбол

«Шахтер» интересуется левым защитником «Олимпиакоса» Олегом Рябчуком, сообщает Sportime.gr.

Он в прошлом году перешел в греческий клуб из «Пасуш де Феррейры» за 2 млн евро.

Рябчук находится в шорт-листе донецкого клуба. «Шахтер» может подписать его летом.

Он является игроком сборной Молдовы, также имеет португальское гражданство.

Transfermarket оценивает игрока в 3 млн евро. В прошлом сезоне он отыграл 16 матчей за «Олимпиакос», в которых сделал 1 ассист.

Также Миколенко стал лучшим игроком «Эвертона» в матче Кубка Англии с «Халл Сити» по версии SofaScore.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

«Брентфорд» продолжает переговоры с «Шахтером» по трансферу Мудрика
«Брентфорд» продолжает переговоры с «Шахтером» по трансферу Мудрика
На позицию правого защитника «Черноморец» рассматривает экс-игрока «Шахтера»
На позицию правого защитника «Черноморец» рассматривает экс-игрока «Шахтера»
«Полесье» объявило о переходе игрока «Шахтера»
«Полесье» объявило о переходе игрока «Шахтера»

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.

79
3000 UAH Получи бонус
Начать играть
Теги:
Рейтинг:
0
Комментарии
Нет комментариев. Будьте первым!

Недавние статьи