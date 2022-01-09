Источник: «Шахтеру» интересен защитник «Олимпиакоса»

«Шахтер» интересуется левым защитником «Олимпиакоса» Олегом Рябчуком, сообщает Sportime.gr.



Он в прошлом году перешел в греческий клуб из «Пасуш де Феррейры» за 2 млн евро.

Рябчук находится в шорт-листе донецкого клуба. «Шахтер» может подписать его летом.

Он является игроком сборной Молдовы, также имеет португальское гражданство.

Transfermarket оценивает игрока в 3 млн евро. В прошлом сезоне он отыграл 16 матчей за «Олимпиакос», в которых сделал 1 ассист.

Также Миколенко стал лучшим игроком «Эвертона» в матче Кубка Англии с «Халл Сити» по версии SofaScore.



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