Источник: «Шахтер» завершил трансфер Нереса из «Аякса»

«Шахтер» приблизился к заключению самой громкой сделки зимнего перерыва в УПЛ.

Донецкий клуб обо всем договорился с Давидом Нересом и «Аяксом», сообщает известный инсайдер Николо Скира. «Шахтер» заплатит за бразильского вингера 18 миллионов евро. С Нересом подпишут контракт до 2026 года.

Бразилец, который может сыграть на обоих флангах атаки, выступал за «Аякс» с января 2017 года. В составе амстердамского клуба Нерес провел 180 матчей, забил 47 голов, сделал 41 ассист и стал двукратным чемпионом Нидерландов.

Также в активе Давида семь матчей и один гол за сборную Бразилии. Он является чемпионом Южной Америки 2019 года.

Ранее наш сайт сообщал, что «Шахтер» твердо намерен усилить свой состав Нересом.

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