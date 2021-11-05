Источник: «Шахтер» сделал предложение «Металлисту» по Пейшото

Донецкий «Шахтер» сделал официальный запрос в «Металлист» о трансфере нападающего Матеуса Пейшото. Об этом сообщает журналист телеканала «Футбол 1/2/3» Евгений Кузьменко.

Сообщается, что «горняки» готовы отдать за 25-летнего бразильца около 5-6 млн евро.

В текущем сезоне Первой лиги Пейшото в составе «Металлиста» провел 12 матчей и забил 11 мячей.

Бразилец перешел в «Металлист» из «Ред Булл Брагантино» в августе этого года.

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