Источник: «Шахтер» получил от клуба АПЛ предложение по Мудрику

«Шахтер» получил предложение от английского «Брентфорда» по трансферу полузащитника Михаила Мудрика, но донецкий клуб отказался продавать игрока.



Эту информацию Tribuna.com сообщил агент 20-летнего игрока Алексей Алехин.

«Да, действительно «Брентфорд» заинтересован в услугах Михаила Мудрика и предложил ему долгосрочный контракт на 5,5 лет с базовой зарплатой 28 000 фунтов в неделю. Зарплата может быть увеличена в случае удачного выступления и индивидуальных достижений игрока.

«Брентфорд» сделал предложение «Шахтеру» в размере 12 миллионов евро плюс дополнительные бонусы», – сообщил Алехин.

Мудрик был признан фанами «Шахтера» лучшим игроком ноября и декабря. «Брентфорд» после 16 матчей находится на 12-й позиции в турнирной таблице АПЛ.

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