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Источник: «Шахтер» может натурализовать еще одного бразильца

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
24.01.2022
19:59
Новость
Футбол

«Шахтер» рассматривает вариант с натурализацией Алана Патрика. Об этом сообщает журналист Игорь Цыганык.

Он прожил в Украине достаточное количество времени, чтобы получить украинское гражданство.

30-летний полузащитник сыграл в этом сезоне 11 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 4 ассиста.

Также Александр Петраков пройдет стажировку в одном из европейских клубов.

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