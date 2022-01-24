Источник: «Шахтер» может натурализовать еще одного бразильца

«Шахтер» рассматривает вариант с натурализацией Алана Патрика. Об этом сообщает журналист Игорь Цыганык.



Он прожил в Украине достаточное количество времени, чтобы получить украинское гражданство.

30-летний полузащитник сыграл в этом сезоне 11 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 4 ассиста.

Также Александр Петраков пройдет стажировку в одном из европейских клубов.



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