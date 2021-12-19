Источник: «Шахтер» может купить игрока «Челси»

«Шахтер» заинтересован в подписании полузащитника Кенеди из «Фламенго».



По информации Бруно Андраде из UOL, соответствующий запрос сделал тренер «горняков» Роберто Де Дзерби.

Отмечается, что «Шахтер» уже связался с «Челси», которому принадлежит игрок (контракт до июня 2023-го). Кенеди находится в аренде у «Фламенго» до середины 2022 года.

Бразильский клуб ожидает начала переговоров. В августе 2021 года там заплатили 500 тысяч евро за аренду с правом выкупа за 10 млн евро.

Кенеди провел 17 матчей за «Фламенго», забив 1 гол и сделав 1 ассист.

Также Безус сделал два ассиста в победном матче «Гента».



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