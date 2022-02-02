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Источник: Шабанов стал игроком венгерского клуба

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
02.02.2022
12:35
Новость
Футбол

«Фехервар» оформил трансфер украинского защитника «Динамо» Артема Шабанова, сообщает FootBoom.

Он стал полноценным игроком венгерского клуба и подписал контракт на 2,5 года. Официальная презентация состоится сегодня, 2 февраля. Неизвестно, сколько за переход получило «Динамо».

29-летний защитник провел в этом сезоне сыграл 8 матчей, забил 1 гол.

Ранее «Динамо» отдало Богдана Леднева «Фехервару» в аренду с правом выкупа. В венгерском клубе также выступают украинцы Иван Петряк и Евгений Макаренко.

«Фехервар» занимает 4-е место в чемпионате Венгрии.

Также Марлос перешел в новый клуб из Бразилии.

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