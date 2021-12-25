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Источник: «Сассуоло» отказал «Шахтеру» в трансфере лидера команды

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
25.12.2021
10:56
Новость
Футбол

«Аталанта» ведет переговоры о трансфере полузащитника «Сассуоло» Жереми Бога, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Для клуба из Бергамо это приоритетное подписание. «Сассуоло» просит за 24-летнего футболиста 25 млн евро.

Также итальянский клуб отказал «Шахтеру», который делал предложение по Бога. Детали не сообщаются, но ранее была информация, что «горняки» предложили 10 млн евро и Манора Соломона.

Отметим, что Бога в этом сезоне сделал 2 ассиста в 12 матчах.

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