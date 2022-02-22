Источник: Санкт-Петербург могут лишить финала Лиги чемпионов из-за решения Путина

Финал Лиги чемпионов 2022 года может не состояться в Санкт-Петербурге.

Такую информацию распространяют известные британские таблоиды The Mirror и The Daily Star. Они утверждают, что финал главного европейского клубного турнира при этом перенесут в Лондон, который в 2021 году принял полуфиналы и финал чемпионата Евро-2020.



Издания отмечают, что в УЕФА внимательно следят за ситуацией вокруг военного конфликта России и Украины и готовы среагировать. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписан указ о признании суверенитета так называемых ДНР и ЛНР.

Ранее о изменившейся ситуации на Донбассе высказался легендарный английский футболист Гари Линекер.

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