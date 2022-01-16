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Источник: руководство «Эвертона» не простило Бенитесу поражение от «Норвича»

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
16.01.2022
00:21
Новость
Футбол

Испанский специалист Рафаэль Бенитес покинул пост главного тренера «Эвертона», сообщает журналист Пит О’Рурк.

Стороны ведут переговоры о сумме компенсации. Ожидается, что официально об отставке объявят не позже 17 января.

«Эвертон» одержал всего одну победу в предыдущих 13 поединках в рамках АПЛ. Следующий матч у «ирисок» – 22 января против «Астон Виллы».

6 декабря «Эвертон» выиграл у «Арсенала» (2:1). В то же время у команды 9 поражений на этом отрезке из 13 матчей.

«Эвертон» занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 19 очков после 19 матчей.

Украинец Виталий Миколенко уже сыграл два матча за «Эвертон» после перехода 1 января.

Также украинский защитник Виталий Миколенко высказался о своих задачах в «Эвертоне».

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