Васильков: руководство «Дженоа» выбирало между Шевченко и Пирло

Пресс-атташе Андрея Шевченко Николай Васильков рассказал о том, как владельцы «Дженоа» сделали выбор в пользу бывшего главного тренера сборной Украины.

«Международная скаутская компания предложила перечень из пяти фамилий, два из них были стопроцентными «топарями» — почти тезки Андрей Шевченко и Андреа Пирло. Также из известных специалистов присутствовал Доменико Тедеско. Американские владельцы «Дженоа» выбрали Андрея Шевченко, а он быстро сформировал временный штаб, в который вошли Мауро Тассотти и Луиджи Ночентини — фамилии, известные не только в Италии, но и в Украине. А спортивным директором уже назначили Луиша Кампоса. В перечне клубов португальца на разных должностях полтора десятка пунктов, среди них последние три — «Реал Мадрид», «Монако» и «Лилль» — команды с грандиозными инвестиционными бюджетами», — сказал Васильков.

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