Источник: российские «Зенит» и «Спартак» оказались под угрозой исключения из еврокубков

Российские клубы «Зенит» и «Спартак» могут быть исключены из еврокубков.

Такой может быть реакция УЕФА на признание Путиным суверенитета так называемых ЛНР и ДНР, а также возможную эскалацию конфликта на границе с Украиной со стороны России, сообщает румынское издание Sport.

При этом «Зенит» может попрощаться с еврокубками уже 24 февраля после ответного матча с «Бетисом». На своем поле в раунде плей-ин Лиги Европы питерский клуб уступил испанцам со счетом 2:3.

«Спартак» сразу пробился в 1/8 финала Лиги Европы. Этот раунд начнется в марте. «Спартак» своего соперника еще не знает и может не узнать.

Также британские СМИ распространили информацию, что УЕФА может перенести финал Лиги чемпионов нынешнего сезона из Санкт-Петербурга.

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