Источник: Риццоли заменит Лучи на посту главы комитета арбитров УАФ

Украинский журналист Константин Андриюк сообщил, что глава комитета арбитров УАФ Лучано Лучи не сможет полноценно продолжать работу на занимаемом посту из-за травмы, которую он получил летом в ДТП.



Место 72-летнего итальянца займет его соотечественник Никола Риццоли, его должны представить до конца 2021 года.

50-летний Риццоли – бывший итальянский арбитр. В 2002-2017 годах судил в Серии А, с 2011-го по 2017-й семь раз подряд признавался лучшим рефери Италии. С 2007 по 2017 год являлся арбитром ФИФА. Работал в финале ЛЧ 2012/2013 и в финале ЧМ-2014.

В июле 2017 года Риццоли завершил карьеру арбитра, хотя по правилам мог продолжать ее еще 1 год, и был назначен управляющим судейским корпусом Серии А.

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) в этом году включила Риццоли в топ-10 арбитров XXI века.

Лучи работает в Украине с 2010 года. Изначально он был помощником куратора судейского корпуса ФФУ Пьерлуиджи Коллины, а главой комитета арбитров УАФ стал летом 2015 года.

Также главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби поделился мнением о матче с мадридским «Реалом» (1:2) в рамках четвертого тура Лиги чемпионов..



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